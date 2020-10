Ordfører efter låneproblemer i udkanten: - At oprette en postkasse er jo latterligt

Drømmen om at købe et hus på landet kan for mange vise sig at være mere besværlig end først antaget.

Ministeren gik ud i august sidste år og fortalte, at problemerne med at optage lån i udkanten var en af hans topprioriteter, og siden da er han kommet med lige præcis nul initiativer Torsten Schack Pedersen, Erhvervsordfører, Venstre

Den seneste uge har TV 2 Fyn nemlig kunne fortælle om flere fynboer, der har oplevet at få afslag på at optage lån til en ejendom, alene på grund af ejendommens placering.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har derfor fredag oprettet en postkasse, hvor borgerne skal fortælle om deres problemer med at optage lån i yderområder. Men den løsning kalder Venstres erhversordfører Torsten Schack Pedersen for latterlig.

- Jeg bliver gang på gang skuffet over, at vi har en regering, der kan slippe afsted med at sige alle de rigtige ting, og så gøre det absolut modsatte, siger Torsten Schack Pedersen til TV 2 Fyn.

- Det virker talentløst

Grunden til, at Erhvervsministeren har oprettet den nye postkasse, er for at kaste lys over det mørketal af borgere, der er stødt ind i problemer.

- Jeg ved godt, at det virker lidt gammeldags, men jeg har brug for, at man sender mails ind til erhvervsministeriet, hvis man oplever de her problemer, siger Erhvervsministeren.

Men ifølge Torsten Schack Pedersen så er det et problem, som Erhvervsministeren længe har haft på sin prioriteringsliste, og derfor virker en postkasse nyttesløs.

- Ministeren gik ud i august sidste år og fortalte, at problemerne med at optage lån i udkanten var en af hans topprioriteter, og siden da er han kommet med lige præcis nul initiativer. Det virker for mig talentløst, siger Torsten Schack Pedersen og uddyber:

- Hvis der var en let løsning på det her problem, så havde vi også taget den for længst. Men det her handler om at understøtte udviklingen i landdistrikterne. Folk skal have lyst til at bo der, for så vil det også blive muligt at låne, siger han.

- Man kunne lave en samfundsbank

Blandt alle erhvervsordførere er der enighed om, at problemerne med at låne i udkantsområder skal løses. Der er imidlertid forskellige forslag til, hvordan det foregår bedst.

Jeg kunne sagtens forestille mig, at man lavede en samfundsbank Victoria Velásquez, Erhvervsordfører, Enhedslisten

Mona Juul, der er erhvervsordfører for Det Konservative Folkepari, mener lige som Erhvervsministeren, at problemet skal kortlægges, inden man kan bringe løsninger på banen.

- Det er uden tvivl et problem, der skal løses. Men for at løse problemet, så er vi nødt til at få klarlagt det, og jeg tænker også, at det er præcis derfor ministeren i dag har meldt ud, at borgerne skal melde ind med deres problemer i en særskilt postkasse, siger Mona Juul til TV 2 Fyn.

Erhvervsordfører for Enhedslisten Victoria Velásquez foreslår derimod, at man fra statens side kunne garantere lige lånemuligheder.

- Man kunne stille en statsgaranti eller oprette et statsligt realkreditinstitut. Jeg kunne også sagtens forestille mig, at man lavede en samfundsbank, som kunne hjælpe på det her område, siger hun.

Gør yderområderne mere attraktive

Simon Kollerup er endnu ikke klar til at dykke ned i deciderede tiltag. For ham skal problemernes omfang klarlægges, før man kan finde ud af, hvilke værktøjer der skal benyttes.

Venstres erhvervsordfører har til gengæld mange forslag til, hvor man kunne starte.

- Problemet skal løses ved at skabe en god forretning for kreditforeningerne. Realkreditorene skal have en tro på, at pengene, de investerer, vil kunne tjenes ind igen. Og det er altså ikke noget, der sker hen over natten. Det er møg besværligt, og derfor er det nødt til at være et fokus, man bibeholder, siger Torsten Schack Pedersen.

Han foreslår blandt andet, at man skal gøre landdistrikterne mere attraktive ved at bibeholde bredbåndspuljen, udflytte flere statslige arbejdspladser, sikre infrastrukturen og lade være med at inskrænke udlejningsugerne af sommerhuse.

- Og det er bare få af mange initiativer, der alle skal være med til at udvikle landdistrikterne. Én ting er i hvert fald sikkert. Det skal ikke løses ved at tvinge kreditforeningerne til at låne. Man skal i stedet gøre lånene til en god forretning ved at gære landdistrikterne attraktive, siger Torsten Schack Pedersen.