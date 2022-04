Otte gode råd til dækskifte: Tid til sommerdæk - eller hvad?

Derfor var det heller ikke uden overvejelser, at Pernille Stougaard tog afsted for at få sat sommerdæk på bilen.

- Vi havde fået indkaldelser til at få skiftet dæk før, men der ville det blive frost, så vi udskød det. Nu satser vi på, at det bliver godt vejr, smiler hun.

Påsketradition

På autoværkstedet oplever de det som en fast tradition, at dæk og fælge bliver skiftet op til påskeferien.

- Mange har fortrudt og valgt at udskyde, og vi kan helt klart mærke det, når der er skift i vejret, siger centerleder ved Euromaster Nyborg, Mogens Victor Herskov og forklarer, at vejtemperaturen stadig er lidt for kold til sommerdæk.

- Men vi er nødt til at strække vores sæson ud. Vi kan ikke vente til den rigtige temperatur. Vi kan ikke vente til på mandag og så skifte alle dæk på én gang, tilføjer han.