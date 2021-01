Otte ud af ti fynske unge er nervøse for eksamen efter fjernundervisning

- Lige nu har vi fået sat vores uddannelse på pause. Jeg håber, der kan komme nogle aflysninger af eksamener, siger Nikolai Leerberg fra 3.g på Odense Tekniske Gymnasium, der har en dagligdag foran skærmen fra klokken 8 til 16, men hvor han føler, at han ikke har lært det, han skal.

Og han er langt fra den eneste. I en undersøgelse, som TV 2 Fyns ungdomsredaktion, Bemærk, har lavet blandt 1.675 fynske unge, svarer otte ud af ti, at de er nervøse for at bestå sommerens eksamener efter en tid med meget virtuel undervisning.

Flere af de unge kommenterer yderligere i undersøgelsen, at de finder det klogest at aflyse sommerens eksamener.

- Jeg håber på, noget bliver aflyst, og vi i stedet får forlænget skoleåret, lyder det i kommentarfeltet. En anden svarer, at aflysningen skal ske, fordi undervisningen ikke er optimal:

Ungdom på standby ”Jeg er bekymret for, om jeg lærer nok til at bestå mine eksamener til sommer.” I høj grad: 62 procent I nogen grad: 23 procent Kilde: Bemærks undersøgelse blandt 1.675 fynske unge. Foretaget i uge 1, 2021.

- Håber nogle af eksamenerne bliver aflyst, eller holdt på en anden måde, da undervisningen på ingen måde har været optimal.

En tredje svarer bakker den påstand op:

- Jeg synes, at det er virkelig unfair, hvis vi skal til eksaminer til sommer. Vi får på ingen måder det samme ud af undervisningen, når det er online.

Rektorer deler bekymring

På Fyn er der 16 ungdomsuddannelser, hvor eleverne lige nu er sendt hjem og får virtuel undervisning. Det står på indtil februar. På Det Blå Gymnasium i Glamsbjerg forstår man godt elevernes bekymring, for det bekymrer også ledelsen, at der er så meget virtuel undervisning.

- Men jeg synes, det er lige tidligt nok at aflyse eksamenerne, men jeg deler bekymringerne, som eleverne har. Den største usikkerhed lige nu er, at vi ikke ved, hvor længe det her varer, og det gør det vanskeligt at planlægge undervisningen, siger Carsten Hogrefe, der er rektor på Det Blå Gymnasium.

- Alt efter, hvor lang tid nedlukningen varer, vil det være vanskeligt at køre alle eksamener til sommer.

Men en decideret aflysning af eksamenerne vil han lade være op til myndighederne at afgøre.

Lyt til eleverne

Argumenterne for at aflyse eller ændre på sommerens eksamener er, at eleverne med virtuel undervisning bliver mindre kloge, får færre redskaber og mangler sociale og generelt faglige egenskaber.

Det er vigtigt, at vi lytter til eleverne. Det er vigtigt at tage seriøst, at de ikke føler sig klar til at gå til eksamen. Ane Qvortrup, professor, uddannelsesvidenskab, SDU

Sådan lyder det blandt andre fra Ane Qvortrup, der professor på Syddansk Universitet. Hun har kigget nærmere på betydningen af den første nedlukning i foråret 2020.

- Det er vigtigt, at vi lytter til eleverne. Det er vigtigt at tage seriøst, at de ikke føler sig klar til at gå til eksamen, siger hun.

- Men man skal også kigge på en løsning. Kan vi for eksempel erstatte de eksamener, de skal op til, med noget øget faglig udvikling?

Ane Qvortrup understreger dog, at det er vigtigt, at den her årgang ikke kommer til at stå tilbage som den årgang, der ikke lærte at gå til eksamen, hvor man bliver testet i ens færdigheder. Noget, man har gavn af senere hen i livet.

Der kommer formentligt aflysninger

Det bakker næstformand i Danske Gymnasier hende op i. Her ser de nemlig allerhelst, at eleverne kommer til eksamen, fordi det er en vigtig træning, og fordi mange af eleverne ikke har meget erfaring med det grundet forårets aflysninger.

- Men når det er sagt, kan vi godt se, at der vil være problemer, hvis nedlukningen fortsætter, siger Henrik Nevers, næstformand i Danske Gymnasier.

- Det, vi kan sige nu, er, at vi ikke tror, der kan være eksamen i idræt på c-niveau og i de kunstneriske fag på c-niveau, og så er man også nødt til at kigge på de naturvidenskabelige fag, hvor der er mange praktiske ting, som ikke er gennemgået, siger Henrik Nevers, som også fortæller, at de nu skal sikre sig, at eleverne kun kan komme til eksamen i noget, de med sikkerhed har fået gennemgået.

Og netop dét håber Nikolai Leerberg fra Odense Tekniske Gymnasium, at man husker, når man vælger ud, hvilke fag eleverne skal op i. Allermest håber Nikolai Leerberg dog bare at få hverdagen tilbage meget snart.

- Jeg håber bare, vi kan komme i skole igen og se hinanden og være sammen og have den sidste tid sammen. 3.g har bare været aflysninger på aflysninger.