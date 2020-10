Otteårig blev inspireret af sang i radioen - nu bygger hun fuglehuse for de hjemløse

- Vi kommer og bærer dig hjem.

Sådan synger Jacob Haugaard sammen med blandt andet Michael Falch og Rock Nalle på sangen "Giv folk en ekstra chance".

Og da Rock Nalle tilbage i 2018 var i radioen på P4 for at præsentere sangen, der er en støttesang for hjemløse, var en dengang otte år gammel Gry Møller en af dem, der lyttede med.

Hvad ordene præcis betød, forstod hun dog ikke. Men efter en snak med sin mor om, hvad det vil sige at være husvild eller hjemløs, kom hun frem til, at hun ville gøre noget for lige netop de mennesker.

- Jeg tænkte, jeg kan da godt gøre en lille indsats, siger den nu tiårige Gry Møller.

Dejlig varme handsker

Indsatsen blev, at hun donerede 100 kroner af sine egne lommpenge, ligesom hun opfordrede familie og venner til at spæde til, og det første år blev det til en donation på 1.050 kroner.

- Så købte vi nogle dejlig varme handsker, fortæller Gry Møller.

De vind- og vandtætte handsker blev delt ud til et af foreningen Projekt Husvilds årlige arrangementer, hvor der bliver delt tøj og anden hjælp ud til hjemløse.

Både sidste år og i år har Gry Møller valgt at bruge arbejdstimer på at støtte hjemløse. Det gør hun ved at bygge fuglehuse sammen med sin bedstefar Harald Møller.

Bygger med bedstefar

For tiden bruger hun hver tirsdag efter skole i sin bedstefars værksted, hvor de to fremstiller fuglehusene.

Idéen var faktisk Harald Møllers.

- Hun ville jo gerne et eller andet med at give til de husvilde, og så har vi markedsdag i forsamlingshuset hvert år, og så tænkte jeg ved mig selv, at hvis vi lavede nogle fuglehuse, så kunne det være, de kunne sælges derovre, siger han.

Sidste år indbragte salget af fuglehuse sammen med andre donationer 4.000 kroner, som igen gik til varme handsker samt stormlightere og genanvendelige håndvarmere til de hjemløse.

Fuglehusene bliver bygget af træ, som de to får doneret.

- Det går rigtig godt. Vi har allerede fået solgt 15 fuglehuse, siger Gry Møller.

Projekt Husvilds vinteruddeling finder sted 24. novmeber.