OUH: Bliv væk fra sygehuset, hvis du har været i risikoområder for corona

Onsdag blev det offentligt kendt, at en person tirsdag for første gang var testet positiv for coronavirus på OUH.

Nu beder sygehuset alle personer, der har besøgt de særlige risikoområder - Kina, Hong Kong, de italienske regioner Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto, Iran, Singapore, Japan og Sydkorea - om helt at holde sig væk fra sygehusene.

- Vi vil gerne bede dig om ikke at tage på sygehuset – heller ikke som pårørende/besøgende - hvis du inden for de sidste 14 dage har opholdt dig i de særlige risikoområder for corona, skriver OUH på sin hjemmeside.

Opfordringen kommer, efter Sundhedsstyrelsen onsdag aften ændrede sin anbefaling til, at personer, der siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

Forebyg coronavirus Forebyg smitte fra coronavirus God håndhygiejne, primært håndvask, eventuelt hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre

Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion

Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen Hermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte.



Kilde: Sundhedsstyrelsen

Samtidig anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at disse personer under alle omstændigheder ikke må besøge sygehuse, plejecentre med videre, hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet med COVID-19, altså coronavirus.

Ændringen af anbefalingen kom, efter Styrelsen for Patientsikkerhed kunne fortælle, at yderligere fem danskere er testet positive for coronavirus.

Det bringer det samlede antal smittede op på 15 personer.

Ring først

Hvis du får symptomer på sygdom, som feber, tør hoste eller vejrtrækningsbesvær mindre end 14 dage efter, at du er kommet hjem fra en af de nævnte særlige risikozoner, skal du ringe til din egen læge, inden du møder op på sygehuset eller i akutmodtagelsen.

- Husk at fortælle lægen, at du har været i ét af de lande, hvor der er konstateret coronavirus. Så vil lægen sørge for, at du kommer ind på ét af de seks sygehuse, der kan teste dig for corona, skriver OUH.

I Region Syddanmark er det Odense Universitetshospital.

