OUH forbereder sig på aggressiv engelsk corona-variant: - Vi kan håndtere presset

Siden midten af december er antallet af indlagte på Odense Universitetshospital fordoblet til mellem 35 og 40 indlagte per dag. Og Odense Universitetshospital er klar til endnu flere covid-patienter, hvis de kommer.

Myndighederne hævede tirsdag det såkaldte risikoniveau fra 4 til 5. Det er det højeste niveau på skalaen, og det afspejler, at der er udbredt samfundssmitte, og at sundhedsvæsnet er presset i forhold til coronapandemien. Det vil sige, at der er risiko for behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges.

Læs også OUH opruster corona-afdeling: Nu er der 40 indlagte

Men fra hospitalet lyder meldingen, at de er i stand til at klare presset, også selv om antallet af indlæggelser igen fordobles i løbet af februar.

- Vi forsøger hele tiden at være foran, så vi har lige åbnet vores tredje covid-afsnit på Odense-matriklen, og i løbet af sidst i denne uge eller i starten af næste uge starter vi det fjerde afsnit nede i Svendborg, som vi også havde i foråret, siger lægelig direktør på OUH Michael Dall.

Stort hospital

Det er især den engelske corona-mutation, som kan presse sygehusene, fordi den smitter lynhurtigt og dermed kan bliver den mest udbredte fra midten af februar. Den engelske mutation af coronavirus har de seneste uger spredt sig som en steppebrand i England, og den yderst smitsomme variant skaber også stor bekymring herhjemme.

Men det får ikke Michael Dall til at ryste på hånden.

Læs også Dagens fynske coronatal: Smitten tager fat i én kommune - og falder i flere andre

- Vi er et rigtig stort hospital med mange sengepladser, og vi kan også øge antallet covid-pladser yderligere. Det har vi selvfølgelig også en plan for. Men når vi er et stort universitetshospital med op mod 1000 senge, så mener jeg ikke, at vores grænse på noget tidspunkt er presset, siger Michael Dall.

- Men de regionale og de nationale myndigheder har vi jo lovet 88 pladser, og det kan vi sagtens leve op til, siger Michael Dall.

Fokus på personalet

Den lægelige direktørs største betænkelighed er således ikke antallet af sengepladser til corona-patienter. Den går i langt højere grad på at kunne have personale til at behandle dem.

- Bekymringen er mere, at vi har noget personale, som er rask – eller hvis pårørende er raske – og at vi er i stand til at passe patienterne på fornuftig vis. Det er det, vi har set andre steder, at når sundhedssystemet først bryder sammen, så er det, fordi man ikke har personalet til rådighed, siger Michael Dall.

Læs også 38 coronapatienter indlagt: - Det er ikke gået, som vi har frygtet

Flere corona-indlæggelser vil dog under alle omstændigheder få konsekvenser. Men det bliver i form af aflyste operationer og andre patientgrupper, som må skubbes til et senere tidspunkt, fordi personalet i stedet skal håndtere covid-patienter.

- Selvfølgelig har sundhedsvæsnet et smertepunkt, men jeg mener, at som tingene er lige nu, så har vi en kapacitet til at kunne håndtere det pres, som er lige nu, siger Michael Dall.