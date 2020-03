OUH fra på mandag: Alle ikke livstruende operationer udskydes

Alle ikke akutte operationer og behandlinger aflyses. Regeringens udmelding har sendt OUH på overarbejde, og nu udskyder de fra på mandag de behandlinger, operationer og kontroller, som ikke er akutte.

- Det er rigtig mange mennesker, det her godt kan komme til at påvirke, siger Michael Dall, der er lægefaglig direktør på OUH.

Det gør OUH for at undgå smitte og skabe plads til de tilfælde, der vil blive alvorligt syge oveni de patienter, de har i forvejen. Samtidig giver det OUH tid til at oplære personale i særlige procedurer i forbindelse med corona-patienter.

Forventer en udskydning

OUH meldte lørdag sidst på eftermiddagen ud, hvordan Sundhedsministerens beslutning skal føres ud i livet. Derfor udskydes de behandlinger, som ikke er akutte, fra på mandag. Arbejdet med at gøre dem op er i gang, og OUH ringer til patienter løbende.

Nina Christensen fra Middelfart er en af dem, der forventer et opkald. Hun har endometriose, der er en smertefuld sygdom, hvor der vokser væv i hendes underliv. Hun forventer, at hendes operation i april skal udskydes.

- Jeg tror da helt klart, at den bliver udskudt. Det er jeg helt sikker på. Så må vi se, hvornår jeg så får en tid, siger Nina Christensen.

Men selvom det giver mange daglige smerter, så er det ikke en akut operation.

- Det betyder ikke meget andet, end at jeg så må have smerter i længere tid. Vi har selv nogle i familien, hvor det kunne være rigtig kritisk, hvis de får corona. Der skal være plads til dem, der skal være plads til, og så venter jeg gerne, siger Nina Christensen.

Plads til nye patienter

Sygehuset fortsætter som normalt for dem, der har akut eller livstruende sygdom. Men for dem, der ikke har, er udmeldingen fra OUH følgende:

Ring ikke ind. Hvis du ikke hører noget fra OUH, så skal du møde op som planlagt.

Du starter ikke forfra på ventelisten, og du skal ringe, hvis du får det værre.

Det vil tage sygehuset tid at gennemgå alle aftaler, og de starter fra en ende af med patienter fra mandag. Derfor skal man have lidt tålmodighed. Man beholder sin plads i køen, og OUH kontakter dig igen, når situationen er normaliseret.

- Det her er et tiltag for, at vi kan skabe plads til de nye patienter, som kommer til at fylde meget, hvis det kommer til at gå, som det er gået i andre lande, siger Michael Dall.