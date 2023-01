OUH kæmper med ventelisterne: - Jeg synes, jeg har et ansvar, siger sygeplejerske

Odense Universitetshospital sætter nu ind overfor de meget lange ventelister.

Flere steder er de nærmest eksploderet på kort tid. For eksempel bokser Ortopædisk afdeling med ventetider fra 70 uger til over to år.

Et af grebene for at få listerne under kontrol er Marianne Kring.

Hendes arbejdsplads er normalt Sygehus Lillebælt i Middelfart, men siden årsskiftet har hun været udlånt til OUH i Odense.

- Jeg synes, det er dejligt at komme herind, og de er meget imødekommende og glade for, at vi kommer, siger hun.

Hun er en af tre operationssygeplejersker, som er udlånt fra Sygehus Lillebælt, og der nu hjælper med at få bugt med puklen af ventende operationer på Ortopædkirurgisk Afdeling på OUH i Odense.

- Jeg synes jo, at jeg har et ansvar for, at tingene skal fungere, og at vi skal have ventelisterne ned, siger Marianne Kring.