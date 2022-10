OUH-læge vil have nedbragt ventetiderne: - Beslut, at de private skal hjælpe os

Et års ventetid på et nyt knæ eller halvandet år på en ny hofte. Det er den kedelige besked fra Odense Universitetshospital til patienterne i øjeblikket.

- Vi mangler operations- og anæstesisygeplejersker. Vi må hele tiden spørge, om der er nogen, som vil arbejde længere eller om lørdagen for at nedbringe ventelisterne. Vi gør alt, hvad vi kan. Det er bare ikke nok, fortæller cheflæge på ortopædkirurgisk afdeling, Lonnie Froberg.

Ventelisterne i det offentlige betyder, at flere knæ- og hoftepatienter må henvises til privathospitaler på grund af behandlingsgarantien. Og det er også der, meget af det sundhedsfaglige personale søger hen.

- Vi har oplevet, hvordan operationssygeplejersker er søgt over til privathospitalerne, hvor de får bedre løn og slipper for at arbejde om natten, i weekender og juleaften. Det kan vi ikke konkurrere med, siger cheflæge Lonnie Froberg.

Særlig alvorligt er det, når de erfarne sygeplejersker forsvinder. De er nemlig essentielle, når nye sygeplejersker skal læres op. Derfor efterlyser cheflægen på ortopædkirurgisk afdeling en løsning på både de lange ventetider og personalemanglen i det offentlige.

- Måske kunne man beslutte, at ansatte i det private skulle lægge 30 procent af deres arbejdstid i det offentlige og på den måde være med til at nedbringe ventetiden for de komplicerede operationer, foreslår Lonnie Froberg.



Rekordmange henvisninger til privathospitalerne

Foreløbigt i 2022 er der fra Odense Universitetshospital henvist 337 knæ- og hoftepatienter til behandling på privathospitaler. Tallet for hele 2021 var 189 patienter. Det oplyser Region Syddanmark til TV 2 Fyn.

Ifølge Sundhed Danmark, der er privathospitalernes brancheorganisation, ser privathospitalerne sig som en ventil for det offentlige sundhedssystem.

- Vi kan gå ind og hjælpe det offentlige på områder, hvor de har svært ved at følge med deres ventelister. Vi ser os som en del af det samlede sundhedsvæsen, hvor der er både offentlige og private aktører, siger Jakob Rixen, politisk konsulent i Sund Danmark.

Brancheforeningen Sundhed Danmark kan dog ikke genkende billedet af, at privathospitalerne "stjæler" sygeplejersker fra det offentlige sundhedsvæsen.

- De fleste er ansat på konsulentbasis og har det offentlige som deres primære arbejdsplads. De tager så vagter hos os på deres fridage. Antallet af fastansatte er stort set uændret fra 2021 til 2022, siger politisk chefkonsulent, Jakob Rixen.

Venstre: Tvang er ikke vejen frem

Personalemanglen på OUH og de længere ventelister er et stort problem, som skal løses. Det er folketingskandidat Lars Chr. Lilleholt (V) enig med cheflægen i. Men at trække privatansatte over i det offentlige, som cheflægen foreslår, er ikke vejen frem, mener Lars Chr. Lilleholt.

- Jeg mener ikke, at vi skal tvinge nogen fra det private til at arbejde i det offentlige. Vi skal motivere i stedet for at straffe de ansatte. Også selvom det kan blive svært at opretholde behandlingsgarantien, siger Lars Chr. Lilleholt.

I stedet vil han uddanne mere personale og sikre, at flere ansatte går fra at arbejde på deltid til fuldtid med et tillæg som belønning. Derfor har Venstre foreslået, at der skal tilføres mere end én milliard kroner til det danske sundhedsvæsen.

SF: En lille løsning på problemet

Folketingskandidat Karsten Hønge (SF) anser derimod cheflægens forslag som "en lille løsning" på problematikken med de længere ventelister. Men der skal endnu mere til, mener Karsten Hønge.

- Alt er næsten bedre end situationen, vi står i lige nu. Men hovedløsningen er, at vi skal kunne rumme opgaverne i det offentlige. Vi skal ikke sende opgaver over i det private, som gør sig rige på nogle simplere operationer, end operationerne som det offentlige tager sig af, siger Karsten Hønge.

Sundhedsvæsenet får kun bugt med ventelisterne ved at sikre mere personale i det offentlige. Det sker gennem bedre løn- og arbejdsforhold samt elevløn til de studerende frem for SU i praktikdelen af deres uddannelser, uddyber han.

Personalemanglen i sundhedsvæsnet har længe været på den politiske dagsorden. Under folketingsvalget i 2019 var den fynske sygeplejerske Lotte Hansen ansigtet på Mette Frederiksens kampagne for bedre vilkår til sygeplejerskerne. Men nu har Lotte Hansen sagt sit job op.

Netop udfordringerne i sundhedsvæsenet er ét af de emner, som kandidattesten fokuserer på. Hvis du har sundhed, som et af valgets vigtigste temaer, kan du tage vores kandidattest, og så hvilken folketingspolitiker, du er mest enig med.