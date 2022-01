OUH opfordrer patienter at gå til privathospitaler, men de vil hellere vente

- Vi kan skrue op og ned, og vi gør os umage med at skrue op så hurtigt, som vi overhovedet kan, således, at du kan komme hurtigt i behandling.

OUH opfordrer til at søge privathospitaler

Alligevel oplever Odense Universitetshospital, at patienterne i visse tilfælde hellere vil vente end at komme på privathospital.

- Jeg tror egentlig, at patienterne er trygge ved privathospitalerne. Men jeg tror alligevel, at der er mange, der vælger at blive på det hospital, hvor de er vant til at blive behandlet, siger lægefaglig direktør Bjarne Dahler-Eriksen.

Den Ortopædiske Afdeling på OUH førte statistik over netop dette under anden coronabølge. Her oplevede personalet, at for hver ti patienter, de kontaktede, var der én, som ville tage imod et tilbud hos privathospitalerne, fortæller den lægefaglige direktør.