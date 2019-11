Over 300 hjertestartere bliver trukket tilbage

336 hjertestartere skal trækkes tilbage fra det danske marked, fordi producenten ikke har haft et gyldigt certifikat.

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen på sin hjemmeside.

Det er hjertestartere af mærket Telefunken, der bliver trukket tilbage. Det er det hollandske selskab GGT Holding, der har solgt dem.

Stor forskel i antallet af hjertestartere i fynske kommuner Så mange hjertestartere er der i de fynske kommuner. Assens Kommune: 124

Fredericia Kommune: 229

Kerteminde Kommune: 88

Langeland Kommune: 102

Middelfart Kommune: 153

Nordfyns Kommune: 111

Nyborg Kommune: 123

Odense Kommune: 587

Svendborg Kommune: 205

Ærø Kommune: 37 Kilde: Trygfonden

Årsagen er, at hollandske myndigheder har gjort styrelsen opmærksom på, at GGT Holding ikke har haft et gyldigt certifikat i mere end tre år.

Hjertestarterne har uretmæssigt været mærket med CE. Det blåstempler, at de overholder EU-lovgivningen.

Derfor bliver hjertestartere, der er solgt efter 18. juli 2016, trukket tilbage.

Lægemiddelstyrelsen har ikke fundet nogen tegn på, at der skulle være fejl eller mangler ved de 336 hjertestartere, der bliver trukket tilbage.

Der er samlet omkring 30.000 offentligt tilgængelige hjertestartere i Danmark.

Hjertestartere bruges i forbindelse med hjertestop. De kan måle hjerterytmen og sende et elektrisk stød, hvis der er behov for at genstarte hjerterytmen.

Mange andre hjertestartere på markedet vil ifølge Lægemiddelstyrelsen kunne erstatte dem, der bliver trukket tilbage.

GGT Holding er blevet bedt om at kontakte de organisationer, virksomheder, institutioner og privatpersoner, der har købt hjertestartere hos selskabet.

Samtidig opfordres kunder til at kontakte deres forhandler for at levere hjertestarterne tilbage.

