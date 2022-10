Over en million danskere har allerede gjort det - har du fundet din kandidat?

1. november skal danskerne i stemmeboksen og sætte deres kryds.

4,2 millioner danskere kan stemme

For at blive klogere på valget har 1.061.076 danskere i skrivende stund taget kandidattesten, og du kan stadig nå det.

Det er værd at understrege, at kandidattesten ikke giver svar på, hvem du skal stemme på, men den kan hjælpe dig med at finde kandidater, hvis politiske holdninger matcher med dine.

Over 4,2 millioner danskere kan stemme til folketingsvalget, og valgkortene er på vej med posten.

Hvis du kan ikke stemme på selve valgdagen, har du mulighed for at brevstemme indtil på fredag.

