Over halvdelen af hjemrejsende efter jul blev ramt af forsinkelser hos DSB

Stærkt medvirkende til de mange forsinkelser var, at togene holdt stille ved Storebælt i to og en halv time 25. december.

Også signalfejl ved Fårup gav store udfordringer.

Eventuelle forsinkelser på mere end 30 minutter kan være omfattet af en rejsetidsgaranti.

Kompensationen gives enten som en ny billet til samme strækning eller som et beløb, hvis størrelse udregnes på baggrund af forsinkelsen.

Fra søndag 19. december blev der indført krav om, at man skal have et gyldigt coronapas for at tage Intercity- og lyntog eller en fjernbus.

DSB oplyser, at der blev solgt knap 250.000 pladsbilletter i ugen 20. til 26. december.

- Tallene illustrerer samtidig, at kunderne er trygge ved at rejse med tog, og at de kvitterer for de tiltag, der er med coronapas, pladskrav og øget rengøring undervejs, siger DSB's informationschef, Tony Bispeskov.