Overblik: Det kan fynboerne glæde sig til i 2022

I marts skal Viktor Axelsen desuden forsvare sin All England-titel, og der bliver også mulighed for at opleve badmintonstjernen på fynsk grund, når Denmark Open for første gang afvikles i Arena Fyn i oktober.

Muse, Aerosmith og Helmut Lotti

I Arena Fyn er der også mulighed for at få flere gode koncertoplevelser i løbet af 2022: The Minds of 99 (22. januar), Helmut Lotti (10. marts) og Nik & Jay (12. maj). Og Aerosmith spiller i Middelfart den 16. juni.