Overblik: Det kan fynboerne glæde sig til i 2023

Der er masser af arrangementer og oplevelser på Fyn at glæde sig til i 2023.

Men selvom kalenderen allerede er godt fyldt op, så har Destination Fyns eventchef Jakob Lund Staun et lille forbehold for det begivenhedsår, der netop er begyndt.

- Vi er lige trådt ud af 2022, som var et ret unikt år med DGI Landsstævnet og Tour de France. Det er svært at overgå.

- Når det så er sagt, så er vi jo forkælet med mange gode oplevelser, tilbagevendende events og festivaler, siger Jakob Lund Staun.

Eventchefen fremhæver blandt andet Royal Run, der i år lægger vejen forbi Nyborg, den årlige badmintonturnering Denmark Open og tre forskellige VM’er i sejlsport.

Derudover kan fynboerne også glæde sig til endnu et år med store musikoplevelser.

- På koncertområdet er der rige muligheder for det fynske folk. For mig at se, er det et uhørt højt niveau på de festivaler, der er meldt ud, siger Jakob Staun.

Herunder kan du få et overblik over nogle af de mange begivenheder, der finder sted på Fyn i 2023.