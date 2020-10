Overblik: Disse corona-restriktioner gælder fra mandag

Flere forskellige restriktioner træder i kraft den kommende uge, og nogle allerede fra mandag. Her kan du få et overblik over dem.

Forsamlingsforbud

Fra mandag sænkes forsamlingsforbuddet fra 50 til 10. Forbuddet gælder foreløbigt i fire uger med flere undtagelser.

Forsamlingsforbuddet for foreningslivet forbliver på 50, for alle der er til og med 21 år. Det vil sige, at børn og unge stadig kan udøve deres fritidsaktiviteter, næsten som de plejer.

De professionelle idrætsudøvere er fortsat undtaget forsamlingsforbuddet. Her må maksimalt være 500 tilskuere på stadion.

Fitnesscentre må fortsat være åbne, så længe medlemmer overholder afstandskravene. Medlemmerne skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt i fitnesscenteret, men må tage det af, når de træner. Til holdtræning må der maksimalt være ti personer.

Krav om mundbind

Fra torsdag den 29. oktober indføres krav om brug af mundbind eller visir indendørs på alle offentlige steder. Det gælder blandt andet i supermarkeder, ungdomsuddannelser, biografer og i sundhedsvæsnet. Kravet gælder foreløbigt indtil 2. januar.

Kravet om mundbind eller visir i den offentlige transport forlænges til 2. januar.

Der er fortsat krav om mundbind eller visir, når man står eller går på en restaurant, bar eller café frem til 2. januar. Det gælder både gæster og ansatte.

Forbud om alkohol

Der er forbud mod at indtage alkohol i busser - herunder partybusser.

Der indføres forbud mod at sælge alkohol i detailhandlen og kiosker efter klokken 22.

Restauranter, barer og caféer skal fortsat lukke klokken 22 i hele landet frem til 2. januar.

Andre tiltag

Der er skærpede besøgsrestriktioner på sygehuse og plejehjem.

Opfordringer

Både private og offentlige arbejdspladser opfordres fortsat til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra i det omfang, det er "muligt og hensigtsmæssigt".

Alle danskere opfordres til ikke at ses med mere end ti forskellige personer den kommende tid.

Kilde: Sundhedsministeriet og Kulturministeriet.