Overblik: Fire fynske kommuner søgte om millioner fra staten - men fik intet

Det kniber i flere fynske kommuner med at få pengene til at række, og derfor havde seks af de i alt ti fynske kommuner søgt om at få del i et ekstra tilskud fra staten.

Fire fynske kommuner fik ingenting, selv om de søgte puljen for ”særligt vanskeligt stillede”. Det gælder Svendborg Kommune, Nordfyns Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Assens Kommune.

Til gengæld er der millionbeløb på vej til Ærø og Langeland.

På kortet kan du få et overblik over, hvad de enkelte fynske kommuner havde søgt om - og hvad de endte med at få, da Indenrigs- og Boligministeriet tirsdag offentliggjorde, hvem der får del i puljen på i alt 620 millioner kroner.

Klik på din kommune for at se, hvor meget den har søgt om, og hvor meget den har fået.