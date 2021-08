Overblik: Hvad lavede Bramsen, da Kabul faldt?

En beslutning, som udenrigsminister Jeppe Kofod (S) delte med offentligheden fredag eftermiddag.



Kritik af Bramsens kalender

Avisens frokost-afsløring kommer oven på en uge, hvor forsvarsordførere på begge sider af den politiske midte på stribe har kritiseret regeringen for at være for fodslæbende.

Der skal en kulegravning af forløbet til, lyder det. Og afhængigt af resultatet kan det få betydning for Bramsens ministerfremtid, lød det onsdag fra fynskvalgte Karsten Hønge fra støttepartiet SF.