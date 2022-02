Overblik over aflysninger på Fyn: Trafikken rammes hårdt af stormen Nora

Resten af Fyn bliver også ramt af stormen, der uden tvivl vil påvirke tog- og færgetrafikken på Fyn, især i det sydfynske område.

For bilister er der risiko for, at Storebæltsbroen lukker. Ifølge Sund & Bælt, der driver Storebæltsbroen, risikerer Danmarks største bro at lukke mellem fredag klokken 22 og 24 og igen lørdag morgen mellem klokken 05 og 07.

Togdrift ramt af massive aflysninger

DSB oplyste allerede torsdag, at togdriften hen over Fyn bliver indstillet mellem fredag klokken 21 og lørdag middag. Der bliver ikke indsat togbusser på strækningen.

Arriva oplyser til TV 2 Fyn, at togene på Svendborgbanen forventes indstillet i samme periode, men de præcise afgange, der risikerer at blive aflyst, er endnu uvist.

På grund af stormvarsel har Ærøfærgerne aflyst afgange fredag aften og lørdag morgen.

Fredag er der tale om afgangen fra Ærøskøbing klokken 20.35 og afgangen fra Svendborg klokken 22.05.