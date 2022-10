Overblik over energikrisen: Sådan gik det så galt

20. september 2022: Et stort overskud hos Assens Fjernvarme gør, at kunderne slet ikke får nogen varmeregning før næste år. Årsagen til den gode nyhed for fjernvarmekunderne er, at de igennem mange år har investeret i grønne løsninger som for eksempel solceller, vindmøller og et biomassefyret kraftvarmeværk.

20. september 2022: Flere fynske busruter beskæres på grund af underskud og stigende energipriser.

13. oktober 2022: Mette Nielsen fra Dyreborg fortæller til TV 2 Fyn, at hun ikke længere laver mad og har pillet alle pærer ud af lamperne.