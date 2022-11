Overblik over valget: Det ved vi nu - og det mangler vi svar på

De sidste krydser er sat ved folketingsvalget 2022, og optællingen af stemmer er gået i gang.

Nu skal magten fordeles i Folketinget, og der skal forhandles om, hvordan Danmarks kommende regering skal se ud.

Hen over de næste timer, dage og uger får vi svar på, hvem der skal være statsminister, klimaminister, forsvarsminister og så videre - og de personlige stemmetal og mandatfordelingen kommer til at afgøre, hvilke kandidater der kommer ind på Fyn.

Svarene vil løbende blive opdateret, når valgresultaterne bliver offentliggjort, de personlige stemmetal bliver talt op, og en ny regering er blevet præsenteret.





Hvem skal være statsminister?

Det vides ikke endnu, men alt tyder på, at Mette Frederiksen (S) kan fortsætte som statsminister, da rød blok står til et flertal i Folketinget.

Onsdag vil hun dog indgive regeringens afsked til dronningen, og det gør hun, fordi hun vil forsøge at lave en regering hen over midten i stedet for at fortsætte sin etpartiregering. Intet er afgjort endnu.