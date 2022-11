Overblik over valget: Det ved vi nu - og det mangler vi svar på

Hvilke partier danner regering?

Det vides ikke endnu.







Hvor mange mandater har partierne fået?

Socialdemokratiet er Danmarks største parti og har fået 50 mandater.

Derefter følger Venstre (23), Moderaterne (16), SF (15), Danmarksdemokraterne (14), Liberal Alliance (14), Konservative (10), Enhedslisten (9), Radikale Venstre (7), Nye Borgerlige (6), Alternativet (6) og Dansk Folkeparti (5).







Hvilken blok har flertal?

Rød blok har fået flertal. Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet har tilsammen 87 mandater.

Hertil kommer et rødt mandat fra Færøerne samt to røde mandater fra Grønland, hvilket sender rød blok op på de magiske 90 mandater.





Hvilke partier er ikke kommet over spærregrænsen?

Frie Grønne og Kristendemokraterne kommer ikke over spærregrænsen på to procent og bliver dermed ikke repræsenteret i Folketinget.

Frie Grønne fik kun 0,9 procent, mens Kristendemokraterne måtte nøjes med 0,5 procent - en tilbagegang på 1,2 procentpoint.







Hvor mange mandater har partierne fået på Fyn?

Socialdemokratiet har fået seks mandater på Fyn, mens Venstre får to. Derudover har Konservative, Nye Borgerlige, SF, Liberal Alliance, Moderaterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne fået ét mandat.





Hvilke fynske folketingskandidater er kommet ind?

For Socialdemokratiet er Bjørn Brandenborg, Dan Jørgensen, Trine Bramsen, Sara Emil Baaring, Thomas Skriver Jensen og Kim Aas blevet valgt ind.

For Venstre har Erling Bonnesen og Lars Christian Lilleholt opnået genvalg.

For Konservative blev Mai Mercado stemt ind, for Nye Borgerlige kom spidskandidat Mikkel Bjørn ind, SF sender Karsten Hønge på Christiansborg i endnu en periode, Liberal Alliances Katrine Daugaard kom ind for første gang. Det samme gjorde Moderaternes spidskandidat, Rosa Eriksen, for Enhedslisten fik Victoria Velasquez genvalg. Danmarksdemokraterne fik valgt Jens Henrik Thulesen Dahl, og for Dansk Folkeparti står Alex Ahrendtsen med al sandsynlighed til genvalg. Det er dog endnu ikke helt klart, om Dansk Folkepartis femte og sidste mandat tilfalder fynboen eller ender på Nordsjælland.