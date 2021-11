Overblik: Sådan gik kommunalvalget i 2021 på Fyn

Hvordan er mandaterne blevet fordelt i kommunalbestyrelsen?

Socialdemokratiet (10), Venstre (5), Konservative (3), Dansk Folkeparti (2), SF (2), Radikale Venstre (1), Lokallisten (1), Enhedslisten (1).

Hvordan klarer højrefløjspartierne Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige sig?

Dansk Folkeparti får to mandater, mens Nye Borgerlige ikke kommer ind i kommunalbestyrelsen.

Konstituering: En bred konstituering med alle partier.





Assens Kommune

(Live: Få seneste nyt fra Assens)

Hvem skal være borgmester?

Søren Steen Andersen (V) får fire år mere.

Hvordan er mandaterne blevet fordelt i byrådet?

Venstre (13), Socialdemokratiet (8), Konservative (3), SF (2), Dansk Folkeparti (1), Nye Borgerlige (1), Enhedslisten (1).



Hvordan klarer højrefløjspartierne Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige sig?

Begge partier får én plads i byrådet.

Hvordan fordeler antallet af personlige stemmer sig mellem Søren Steen Andersen (V), Poul-Erik Svendsen (S) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)?

Søren Steen Andersen (V) fik flest med 4.000 personlige stemmer - næsten fire gange så mange som Poul-Erik Svendsen (S), der fik 1.025. Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) fik 429 stemmer.

Konstituering: Venstre, Konservative, SF og Socialdemokratiet

Hvordan fordeler posterne sig?



Poul-Erik Svendsen (S) står i spidsen for Social- og Ældreudvalget, Venstre står i spidsen for Miljø-, Teknik- og Planudvalget samt Beskæftigelses-, Erhverv og Turismeudvalget, SF står i spidsen for Uddannelses-, Børn- og Familieudvalget, mens Søren Thomsen (K) står i spidsen for Kultur-, Fritids-, og Medborgerskabsudvalget.





Middelfart Kommune

(Live: Få seneste nyt fra Middelfart)

Hvem skal være borgmester?

Johannes Lundsfryd (S) får fire år mere.



Hvordan er mandaterne blevet fordelt i byrådet?

Socialdemokratiet (11), Venstre (7), Konservative (2), SF (2), Dansk Folkeparti (1), Enhedslisten (1), Nye Borgerlige (1)



Hvor mange af de små partier og lokallister får plads i byrådet?

Ingen. Tværpolitisk Anstændighed kommer ikke ind trods 3,3 procent af stemmerne.

Kommer den 92-årige debutant Peter Tscherning-Møller (K) i byrådet?

Nej, Konservative fik to mandater, og de gik til Morten Weiss-Pedersen og Christian Lynggaard Pedersen. Peter Tscherning-Møller, som fik 131 stemmer, kom lige akkurat ikke ind, da han blev nummer tre i Konservative i Middelfart.

Konstituering: Bred aftale med alle partier.





Nyborg Kommune

(Live: Få seneste nyt fra Nyborg)

Hvem skal være borgmester?

Borgmester Kenneth Muhs (V) får fire år mere.

Hvordan er mandaterne blevet fordelt i byrådet?

Venstre (14), Socialdemokratiet (8), SF (2), Konservative (1)



Beholder Venstre sit absolutte flertal i byrådet?

Ja.

Hvordan går det de mindre partier og lokallister?

Ingen af dem kommer ind i byrådet.

Konstituering: En bred konstituering blandt alle fire partier.

Hvordan fordeles de vigtigste poster?

Viceborgmesterposten går til Konservative, mens Socialdemokratiet får 2. viceborgmesterposten.





Nordfyns Kommune

(Live: Få seneste nyt fra Nordfyn)

Hvem skal være borgmester?

Morten Andersen (V) får fire år mere.

Hvordan er mandaterne blevet fordelt i kommunalbestyrelsen?

Venstre (12), Socialdemokratiet (7), Konservative (2), SF (2), Dansk Folkeparti (1), Radikale Venstre (1).



Hvordan klarer Radikale Venstre sig, og hvilken indflydelse har det på valgresultatet?

Radikale Venstre får ét mandat. Det er stadig uvist, hvilken betydning mandater får denne gang.

Beholder Venstre sit absolutte flertal i kommunalbestyrelsen?

Nej, Venstre mister ét mandat og har ikke længere absolut flertal i kommunalbestyrelsen. Venstre har dog stadig flertal med de borgerlige partier.

Konstituering: Bred aftale med alle partier.







Kerteminde Kommune

(Live: Få seneste nyt fra Kerteminde)

Hvem skal være borgmester?

Kasper Ejsing (S) får fire år mere og bliver den første borgmester, der får genvalg i kommunen.

Hvordan er mandaterne blevet fordelt i byrådet?