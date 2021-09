Overblik: Se, hvad din kommune gør med småt brændbart

Ifølge Gerdt Hylbæk, der er kommunikationsansvarlig ved Assens Forsyning, er man her allerede i gang med at udarbejde en ny affaldsplan. Her ser det ud til, at "småt brændbart" vil blive udfaset.

- Det bliver den, fordi vi gerne vil have forbrugerne til at sortere endnu mere, end de gør i dag. Der er jo en tendens til, at folk smider tingene til småt brændbart, fordi det er nemmest. Vi kan jo se, der ligger nogle ting engang imellem som skulle have været til andre containere.

- Det er noget grisseri, hvis vi brænder noget af, der kan genanvendes. Plus det er dårligt for miljøet, siger Gerdt Hylbæk.

Klik på kortet her for at se, hvordan de sorterer restaffald i din kommune.