Overblik: Udvikling i sager om negativ social kontrol og religiøse råd

TV 2 Fyn har løbende dækket sagerne om, hvordan et religiøst råd i Vollsmose, Imam-Ali-Moskeen i København og den iranske ambassade har ladet iransk lovgivning være styrende for udfaldet af blandt andet skilsmisser i Danmark. Få overblikket over dækningen her.