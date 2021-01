Overlæge bekymret over, at fyrværkeriskader igen rammer børn

Nytårsdag klokken 8.00 var 12 fynboer kommet til skade på grund af fyrværkeri. Ikke et stort antal, men alligevel er der grund til bekymring, mener Søren Larsen, der er overlæge i Ulykkes Analyse Gruppen på OUH.

For tre af skaderne er sket på børn under 15 år.

- Det bekymrer mig selvfølgelig, og jeg bliver også ked af det, fordi vi sidste år på det her tidspunkt ikke havde nogle børn i det fynske område, der var kommet til skade med fyrværkeri. Og nu er der pludselig nogle af de her børn under 15 år igen, forklarer Søren Larsen til TV 2 Fyn.

Han fortæller, at ingen af børnene er kommet alvorligt til skade.

- Der er ikke nogen af skaderne, der er alvorlige. Nogle af tingene er, fordi man er gået tilbage til en fuser eller står og prøver at manipulere med noget fyrværkeri, som enten har været eller skal fyres af. Og pludselig går fyrværkeriet af, siger Søren Larsen.

Ud af de 12 fyrværkeriskader, der foreløbigt er registreret på Fyn, er kun én af dem alvorlig. Det drejer sig om en håndskade. Halvdelen af skaderne er er øjenskader.

- Af dem, som er kommet til skade, er det kun halvdelen, der har benyttet beskyttelsesbriller. Dét, synes vi, er rigtig ærgerligt, ikke mindst fordi tilgængeligheden af de her briller er enormt høj, fortæller Søren Larsen.

Ulykkes Analyse Gruppen vil i løbet af 1. og 2. januar danne sig et overblik over antallet af fyrværkeriskader i hele Danmark.