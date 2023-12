Overlæge med nyt råd: Gå sammen om affyring af fyrværkeri

Nytårsaften er festlig, men for nogle ender aftenen alt andet end festligt. Hvert år får et antal danskere alvorlige skader på øjne eller andre kropsdele på grund af fyrværkeri.

Det ved Jens Lauritsen bedre end de fleste. Han er overlæge på OUH og sidder med i Ulykkes Analyse Gruppen, og han har beskæftiget sig med blandt andet skader fra fyrværkeri de sidste 30 år.

Han peger på at budskabet om at huske sikkerhedsbrillerne bestemt ikke er nyt. Øjenlæger og andre fagpersoner har forsøgt at få danskerne til at tage sikkerhedsbriller på i årtider.

- Alligevel ser vi hvert år en fem til ti personer i Danmark, der får så alvorlige skader på øjnene, fordi de ikke har haft briller på, at man må tænke: Hvorfor har vi ikke lært det?, siger han.

Han tilføjer dog, at der er sket en positiv udvikling på nogle områder. Der sker således markant færre ulykker, hvor personer får sprængt fingre af eller lignende, fordi strygere eller kanonslag er eksploderet i hænderne på dem, end der gjorde for år tilbage. Det skyldes ifølge overlægen blandt andet en ihærdig informationsindsats.

- Det hjælper absolut, men man skal jo blive ved, får der kommer en ny årgang hele tiden, siger han.

Overlægen har også et nyt godt råd til alle dem, der skal ud og skyde det nye år ind, og gerne vil gøre det på en tryk og sikker måde.

- Lav aftaler i området, siger Jens Lauritsen, som er overlæge på OUH og sidder med i Ulykkesanalysegruppen.

Han forslår, at man for eksempel på en villavej aftaler, hvor man fyrer fyrværkeri af. Det vil betyde, at man får bedre mulighed for at nyde naboernes fyrværkeri, men det vil også gøre det hele mere sikkert.

- Så har man bedre mulighed for at overholde sikkerhedsafstanden, siger han.

Han tilføjer, at det stadig er meget vigtigt, at man bruger sikkerhedsbriller, når man skyder fyrværkeri af eller ser på fyrværkeri. Derudover er det vigtigt, at man overholder sikkerhedsafstanden, og at man kun affyrer fyrværkeri, som er lovligt og kontrolleret af Sikkerhedsstyrelsen.