Overlæge vil "angribe problem": - De kommer meget hurtigt!

De er musestille og lynhurtige, og flere gange er det allerede gået galt.

Gående bliver kørt ned, og cyklister vælter. De såkaldte fatbikes fylder efterhånden godt på både cykelstier og i bybilledet.

- Når vi kigger på statistikken, er der ingen tvivl om, at den her type elcykler, der kan køre meget stærkt, er et problem, fortæller overlæge ved OUH's Ulykkesanalysegruppe (UAG), Jens Lauritsen.

Han anslår, at cirka 100 personer hvert år kommer til skade i ulykker, der involverer fatbikes.

En fatbike, eller en speed pedelec, må i modsætning til almindelige elcykler køre op til 45 kilometer i timen, før motoren slår ud, men mange kan køre langt hurtigere - også selv om det ikke er lovligt.

- Det særlige problem er, at de kommer meget hurtigt, og de kommer med en anden hastighed, end man ellers regner med, siger Jens Lauritsen.

Ulovlige elcykler

En hurtig googlesøgning viser flere forhandlere, der reklamerer for elcykler, som bryster sig af at kunne køre over 50 kilometer i timen - altså over det tilladte.



Derfor har Jens Lauritsen taget kontakt til både Fyns Politi, Sikkerhedsstyrelsen og Færdselsstyrelsen.

- Jeg har torsdag sendt en henvendelse, fordi jeg synes, det er påfaldende, at butikker reklamerer med, at man kan købe fatbikes, der kan køre 50 kilometer i timen. Jeg håber meget, at vi får angrebet problemet, siger overlægen.