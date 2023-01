Overraskende skifte: Mikkel Bjørn melder sig ud af Nye Borgerlige

Kan ikke se sig selv i NB under Lars Boje

Mikkel Bjørn skriver i det lange facebookopslag, at årsagen til, at han nu skifter parti, er den med al sandsynlighed kommende formand i partiet; Lars Boje.

- Der efterlades ikke meget plads til samarbejde, konstruktiv dialog og fælles fodslag. Personen Lars ender indimellem med at fylde så meget, at partiets interesser og andre personer må vige.



- Min grundlæggende konklusion er, at jeg ganske enkelt ikke kan se mig selv i partiet under Lars Bojes ledelse – hans øvrige evner og kompetencer til trods.

- Jeg er ikke overbevist om, at han kan skabe korpsånd og udstikke en fælles retning for partiet. Vel at mærke med plads til andre positioner end hans egen.

Mikkel Bjørn uddyber en episode til et møde i sidste uge, hvor han - ifølge Mikkel Bjørnes egen udlægning - fik at vide, at han risikerede at blive ekskluderet fra partiet, hvis han ikke udtrykte utvetydig opbakning til Lars Boje Mathiesen som ny formand.

- Jeg var naturligvis i chok. Partiet skal have et demokratisk valg om ny formand – og her fik jeg påbud om opbakning til en kandidat, der endnu ikke havde meldt sig. Endvidere med trussel om, at hvis jeg skulle få den idé selv at stille op, ville det være udtryk for illoyalitet og ligeledes medføre eksklusion, skriver Mikkel Bjørn.

Messerschmidt byder velkommen i DF

Efter Pernille Vermund for nylig offentliggjorde, at hun ville stoppe som formand for Nye Borgerlige, pegede flere eksperter og politiske analytikere ellers på den 27-årige politiker som potentiel kandidat til formandsposten.

I stedet har Mikkel Bjørn Sørensen nu altså valgt en helt anden fremtid.

DF-formand Morten Messerschmidt bekræfter på Twitter, at folketingsgruppen tirsdag er blevet et medlem rigere.