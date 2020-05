Overrasket af efterskolen: Håber på at kunne vende tilbage snart

52 dage er der gået, siden Christian Jauch fra Odense sidst befandt sig på Tommerup Efterskole sammen med alle sine venner.

Jeg vil selvfølgelig meget gerne tilbage til efterskolen, men det bliver nok meget anderledes, når der kommer en masse restriktioner, Christian Jauch, elev, Tommerup Efterskole

Efter sidste uges nedslående nyhed om at risikoen for smittespredning på efterskoler vurderes til at være 'meget høj', regnede Christian Jauch med, at der ville gå lang tid, før han igen ville se lærere og kammerater.

- Det er lang tid, vi er gået glip af skolen, I starten troede jeg bare, at vi skulle være hjemme i to til tre uger, men nu er der næsten gået to måneder, siger Christan Jauch.

Men så blev han taget godt og grundigt ved næsen.

En hilsen og godter fra skolen

Foran hans hjem stod nemlig Christian Jauchs lærer Mia Zabrinskie for at hilse på ham. Og overraskelsen var ikke til at tage fejl af, da Christian Jauch åbnede døren.

Christian Jauch blev tydeligt overrasket, da han åbnede døren og så sin lærer fra efterskolen Mia Zabrinskie. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

- Vi ser dem virtuelt i hverdagen, men det er bare slet ikke det samme som at stå og se hinanden face-to-face. Vi savner vores elever, og så ville vi gerne anerkende dem for deres arbejde her under corona, siger Mia Zabrinskie.

På dørtærsklen havde Mia Zabrinskie placeret en lille gave til sin elev. I posen lå både syltetøj, cookies fra køkkenet, slik og andre ting fra efterskolen, som skulle varme på en ellers lidt ensom tid.

- Jeg håber virkelig, at vi kan få lavet nogle gode og forsvarlige retningslinjer, så vi igen kan få vores elever tilbage på skolen, siger Mia Zabrinskie.

Sang til eleverne på Humble Musikefterskole

Det er ikke kun på Tommerup Efterskole, at savnet er begyndt at fylde en del.

Musikefterskolen Humble på Langeland skriver på Facebook, at de også savner deres elever.

- I er så tæskeseje, at i holder hovedet koldt og klør på, selvom situationen er svær og slutningen på jeres efterskoleophold uvis, skriver efterskolen på Facebook.

Derfor har de skrevet en sang til eleverne.

Afgørende med ny risikovurdering

Men der kan faktisk være lys for enden af tunnelen for Christian Jauch og hans venner.

Jeg tror godt, at vi kan lykkedes med at holde restriktionerne Christian Jauch, elev, Tommerup Efterskole

For selvom efterskolerne er blevet vurderet til at have en meget høj risiko for smittespredning, så har faglig direktør ved Statens Serum Institut Kåre Mølbak oplyst til SF's gruppeformand Jacob Mark, at risikovurderingen er baseret på efterskoler under normale forhold.

- Det vil sige et tæt fællesskab, hvor de unge mennesker er sammen døgnet rundt, dyrker idræt og synger, rykker sengene sammen, holder fester og fællesmøder, samtidig med at de er hjemme cirka hver anden weekend, hvor de møder andre unge og voksne, siger Kåre Mølbak i svaret, som Jacob Mark har delt på Facebook.

Formanden for Efterskoleforeningen, Torben Vind Rasmussen, mener derfor, at det er helt afgørende, at efterskolerne får en ny risikovurdering.

- Den vurdering, der kom i fredags, tog udgangspunkt i, hvordan man traditionelt driver en efterskole, men vi er jo et helt andet sted nu. Som samfund er vi et andet sted, og det er efterskolerne også, siger Torben Vind Rasmussen og fortsætter:

- Vi kan lave rigtig mange forholdsregler, der gør, at man kan være på en efterskole, og samtidig have respekt for smitterisikoen.

- Det vil stadig være det værd at komme tilbage

Spørgsmålet er så bare, om livet på en efterskole vil blive det samme, når der er indført en masse restriktioner.

- Jeg vil selvfølgelig meget gerne tilbage til efterskolen, men det bliver nok meget anderledes, når der kommer en masse restriktioner, siger Christan Jauch og fortsætter:

- Men jeg synes stadig, at det er det værd at komme tilbage. Man er stadig sammen med sine venner, og det er staidg hyggeligt, selvom det er på en anden måde. Jeg tror godt, at vi kan lykkedes med at holde restriktionerne, siger han.

Og spørger man Torben Vind Rasmussen, så mener han heller ikke, at det bliver et problem at genåbne efterskolerne, selvom hverdagen bliver anderledes.

- Efterskolerne arbejder lige nu benhårdt på nogle ting, der gør, at eleverne kan vende tilbage så hurtigt som muligt efter den 10. maj, siger han.

Torben Vind Rasmussen håber meget på, at en ny risikovurdering kan nå politikernes bord i så god tid, at de kan indgå i forhandlingerne om de steder, der skal åbne efter 10. maj.