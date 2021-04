Overskydende skat udbetales fra i dag: Her får fynboer flest og færrest penge tilbage

Udbetalingen af den overskydende skat begynder nemlig fredag, og de fleste vil derfor have pengene på deres NemKonto allerede når dagen er omme. Det skriver Skattestyrelsen i en pressemedelelse.

- For mange er det en god dag, når de får udbetalt overskydende skat. Men det er værd at huske på, at det er et tegn på, at man har betalt for meget i skat i løbet af 2020, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen i pressemeddelelsen.

- Derfor er det en god ide at benytte anledningen til at tjekke, om forskudsopgørelsen for 2021 stemmer, siger hun.

Middelfart topper listen

I hele Region Syddanmark står omkring 770.000 borgere til i dag at få udbetalt sin overskydende skat.

Den overskydende skat i regionen udgør i alt 3,9 milliarder, og det svarer til, at de 770.000 borgere hver får udbetalt 5.090 kroner i gennemsnit.

Langt over det gennemsnit ligger imidlertid Middelfart Kommune, hvor hver af de heldige med grønne tal i årsopgørelsen vil få udbetalt 7.290 kroner.