Overvejende tør dag i sigte på Fyn

Fynboerne er stået op til blæst fra vest, der bliver leveret sammen med en smule regn.

Men man kan være heldig at få et kig til solen i løbet af dagen, fortæller TV 2 Vejrets Per Christiansen.

- Det er en glæde at kunne meddele, at der er enkelte lette byger fra morgenstunden og ellers en overvejende tørvejrsdag - måske endda med chancer for solstrejf, siger han.

Grundet årstiden hænger solen dog meget lavt på himlen, og nogle steder kan den have svært ved at nå.

- Så det vil nok føles mest som en gråvejrsdag. Der skal bare en busk eller et lille hus til, så er man i skygge på denne årstid, siger Per Christiansen.

Frost og tåge

Til de, der ikke er så heldige at få et glimt af solen her i alt det grå, kan vejrværten dog trøste med, at vinden fra vest vil aftage i løbet af dagen.

Det betyder også, at det bliver relativt koldt torsdag med tåge og risiko for frost på jorden først på dagen.

