På fri fod i flere dage: Fynske fanger flygtet fra fængsel i Sønderjylland

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De flygtede personer hører ifølge politet begge "hjemme på Fyn".

Derfor deltager også Fyns Politi i eftersøgningen for at bringe de to personer tilbage til afsoning hurtigst muligt, oplyses der yderligere i pressemeddelelsen.

Dømt for vold

De to flygtede er begge dømt for blandt andet berigelseskriminalitet og vold. Syd- og Sønderjyllands Politi vurderer dog, at de ikke udgør en fare for borgerne.

Myndighederne er i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder omkring flugten.