Emnet blev også taget op i dagens udgave af Presselogen på TV 2 News. Her forsvarede Mads Bisgaard, der er ledende redaktionschef for politik på TV 2, beslutningen om at sende spørgeskemaet ud.

- Det Konservative Folkeparti er et parti i sorg, og jeg har fuld forståelse for, at de er kede af det. Jeg er også ked af, at der kommer sådan en reaktion som denne her, for det har selvfølgelige ikke været vores intention at såre nogle af modtagerne af det spørgeskema, siger Mads Bisgaard i programmet.

Han mener det er en vigtig journalistisk historie at dække, da processen med at finde en formand for partiet allerede er i gang internt.

Studieværten spørger i programmet, om de ikke kunne have ventet med at udsende spørgeskemaet til mandag.

- Jeg synes, det har været vigtigt for os at give baglandet tid til at svare. Og det har de stadig mulighed for, siger Mads Bisgaard.



Han tilføjer, at der også er mange, der allerede har været inde og udfylde spørgeskemaet. Han mener, at det viser, at forskellige mennesker har forskellige grænser i den sag.

- Vi er ikke udkommet med noget endnu. Der er det med at have en respektfuld dækning og noget journalistiske timing. Hvis vi var udkommet med en artikel, der pegede på den mulige nye politiske leder i går under vores dækning af bisættelsen, så havde det været helt forkert, siger han.