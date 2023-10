På ti år er der kommet dobbelt så mange vikarer i folkeskolen: - Vi lærer mindre i timerne

En problematisk udvikling for eleverne, mener Emma Hauritz Nielsen, formand for Danske Skoleelever på Fyn.



- Det betyder, at vi lærer mindre i timerne, og de kan ikke altid hjælpe med at svare på spørgsmål. Mange tænker også, at når man har vikar, så behøver man ikke at lave noget, siger hun.

Den udfordring kender Lars Busk Svendsen, skoleleder på Birkhovedskolen i Nyborg.

- Det er forkert at antage, at det ikke har nogen betydning. Det har det selvfølgelig. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at stille de bedste stilladser op og skabe en hverdag for vores vikarer og elever, så det blive det næstbedste, forklarer han.

Et fast team

Derfor er Zakaria Hassan netop en del af et faste team af vikarer tilknyttet Birkhovedskolen. Det betyder, at han har været til ansættelsessamtale, de faste lærere sørger for, at der er materiale til vikaren, og så guider de ham, når det bliver svært.

- Det svære er det pædagogiske, når der opstår en konflikt - men det får jeg hjælp til af de voksne, så det bliver aldrig en reel konflikt, forklarer Zakaria Hassan.