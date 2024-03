På tre år har Fyns Politi beslagslagt flere hundrede biler efter vanvindskørsel

De seneste tre år har Fyns Politi beslaglagt 376 biler på grund af vanvidskørsel.

Det viser tal, TV 2 Fyn har fået aktindsigt i.

- Vi synes, det er et meget højt tal, siger politikommissær Rasmus Brahe, der er leder af Operativ Færdsel ved Fyns Politi.

- Set med trafiksikkerhedsmæssige briller er vi glade for, at vi har taget dem væk fra vejene. Men vi er kede af, at der er så mange, som udsætter andre folks liv og førlighed for fare.