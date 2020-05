På trods af krisen: Her stiger boligpriserne på Fyn

- Det er godt nyt for boligejerne.

Sådan siger Sebastian Seres, administrerende direktør for ejendomsmæglerkæden BRIKK, i en pressemeddelelse.

I maj viser tal fra Finans Danmark, en interesseorganisation for bank, realkredit og kapitalforvaltning, at boligpriserne på Fyn generelt er steget.

Prisen på parcelhuse på Fyn er 2,4 procent højere end i april 2019, mens prisen på ejerlejligheder og fritidshuse er steget med henholdsvis 3,2 og 5,2 procent.

- Det er svært at forudsige, hvad der kommer til at ske i disse tider. Skulle boligpriserne være faldet, mener jeg dog, at det ville være sket som en slags chokeffekt her i marts og april måned. Når tallene viser, at priserne på Fyn forbliver høje, viser det, at boligmarkedet er mere robust, end mange havde troet, vurderer Sebastian Beres.

Generelt er prisen på fynske ejerlejligheder steget med 0,7 procent siden februar 2020.

Nyborg og Kerteminde i førertrøjen

De største stigninger finder man i Kerteminde og Nyborg.

I Nyborg er priserne på parcel- og fritidshuse steget med 9,2 procent siden begyndelsen af coronakrisen, mens prisen på ejerlejligheder i Kerteminde er steget med tre procent.

Priserne i Odense har været nogenlunde stabile siden starten af krisen.

- Odense har i mange år set rigtig signifikante stigninger i boligpriser. Når priserne ikke falder under coronakrisen, så er det noget, man skal bide mærke i. Det indikerer, at der heller ikke i Odense er sandsynlighed for de prisfald, der ellers var spået, mener Sebastian Beres.

Prisen for et parcelhus i Odense er steget med 1,5 procent siden april 2019.