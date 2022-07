Alexander Aagaard og Frederik Zeuner er sendt ud i sommerlandet for at give et bud på, hvordan en sommerdag på Fyn kan se ud.

Den ene udstyret med et kamera, og den anden med pen og papir.

I andet afsnit er de to kollegaer taget rundt på Fyn for at dyrke det ældgamle transportspor - skinner. Turen starter på jernbanemuseum, inden de selv skal i arbejdstøjet for at komme rundt på skinnecykler.