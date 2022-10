På vippen: Partier mister terræn på Fyn

Sidstnævnte genopstiller ikke, og Marlene Ambo-Rasmussen ser ud til at skulle slås for sit liv på Christiansborg. Hun fik i 2019 et fint valg, men både Erling Bonnesen og Lars Chr. Lilleholt høstede klart flere stemmer.

- Vi skal være opmærksomme på, at en meget stor andel af vælgerne er i tvivl. Det gælder også for Venstre.

- Der er kommet så mange nye partier, at der er mange der går og overvejer, hvor man skal sætte sit kryds. Jeg tror, de trækker den lidt endnu, siger Erling Bonnesen.

På Fyn som på landsplan

Mens Venstre og DF ser ud til at miste terræn på Fyn, så er der - ganske som på landsplan - tilsyneladende flyttet Venstre-vælgere over til Danmarksdemokraterne og Lars Løkke-Rasmussens Moderaterne.

TV 2 Fyns politiske kommentator, Jesper Buch, hæfter sig ved den ravage som Lars Løkke Rasmussen har formået at lave med sit parti Moderaterne.

- Indtil valget blev udskrevet lå Moderaterne til omkring to-tre procent. I nogle målinger lidt højere, i andre målinger lige omkring spærregrænsen.

- Jeg har hele tiden forventet, at partiet ville komme ind med et stærkt navn som Lars Løkke. Men jeg har længe tvivlet på, at de ville blive store nok til at få et fynsk mandat.

- Man må bare sige, at det de seneste uger kun er gået én vej, - og det er op.

Jesper Buch tilføjer, at et parti, som en grov tommelfingerregel, helst skal kunne mønstre omkring seks mandater på landsplan, før der falder et mandat i Fyns Storkreds.

- Og med de nuværende målinger står de til måske 10-12 mandater i folketinget, så det fynske mandat er for længst sikret - hvis tendensen holder frem til valgdagen.

I prognosen står de to partier til at tage hver et mandat. Samtidig er Liberal Alliance og Nye Borgerlige også i spil til hver, at få et fynsk mandat på Christiansborg.