Søger vidner: Brand i centralt kvarter i Odense

Det kunne have været gået rigtig galt lørdag aften, da der ifølge politiet blev forsøgt sat ild på en bygning i Odeons Kvarter i Odense.

Et vidne har set to mænd hælde en form for brændbar væske ned i en lysskakt til en kælder, hvorefter der er blevet sat ild til væsken.

- De to mænd bliver beskrevet som arabisk af udseende. De løb fra stedet umiddelbart efter, fortæller Kenneth Taanquist, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Alarmen indløb klokken 18.37, og Beredskab Fyn rykkede talstærkt ud. Personer på stedet fik dog hurtigt slukket for ilden, inden den nåede at sprede sig.

Bygningen, der blev forsøgt sat ild på, ligger over for Hotel Odeon. Politiet vil gerne i kontakt med personer, der har set noget mistænkeligt i området.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 114.

Ifølge vagtchefen har politiet spor at gå efter, men af hensyn til efterforskningen vil han ikke uddybe nærmere.