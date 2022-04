Påsken rundes af med solskin, blå himmel og op til 15 grader

Fynboerne runder sidste dag i påsken af med et flot og solrigt forårsvejr.

Der vil nemlig være saft og kraft på forårssolen hele dagen i gennem med rolige vindforhold.

- Vi har et højtryk som ligger ind over Danmark lige nu, og det betyder, at vi får det her smukke vejr, fortæller Cecilie Hother fra TV 2 Vejret.