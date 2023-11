Pædagog fra skærmglad vuggestue kritiserer lovforslag: - Det viser mistillid til os

- Ikke repræsentativt for, hvordan det foregår i Danmark

På rådhuset i Odense er formanden for Børne- og Ungeudvalget, Susanne Crawley, til gengæld ikke nervøs for, at det kommer til at ændre hverdagen drastisk i landets daginstitutioner.

- Det, jeg bemærker, er, at den aftale og det lovforslag, der skal komme, formentlig ikke forbyder skærm i vores dagtilbud og heller ikke har til sinde at kontrollere, om det bliver overholdt. Og det, synes jeg, er fint, fordi jeg tror, at vi ude i kommunerne og i langt de fleste dagtilbud kan finde ud af, hvornår det er hensigtsmæssigt at bruge.

Hun tror derfor heller ikke, at forslaget er et udtryk for et generelt problem.

- Jeg ser egentlig udtalelserne som noget, undervisningsministeren måske har set et sted, men som nok ikke er repræsentativt for, hvordan det foregår i Danmark.

Skærme er nødvendige i en digital verden

TV 2 Fyn har i oktober haft fokus på skærmtid for både børn, unge og voksne. Dengang forsvarede pædagog Joakim Rasmussen også brugen af skærmene i dagtilbuddet, hvor Ipaden både er et lege- og læringsværktøj.

- Man kan ikke komme udenom, at børn i dag lever i en digital verden. Og den verden skal vi også afspejle, siger Joakim Rasmussen.

Den betragtning fremhæver Susanne Crawley igen, efter dagens politiske aftale så dagens lys.

- Det vigtige er, at man ikke bruger skærme til at passivisere børn, men at man bruger dem til at udvide deres horisont. Og det kunne være sådan nogle ting som at finde ud af, hvad en blomst hedder, eller hvilken art en død fugl er.

Formanden for Børne- og Ungeudvalget understreger, at de fynske pædagoger er ”dygtige og veluddannede”. Hun mener dog samtidigt, at aftalen er en kærkommen lejlighed til at tale om emnet i en bredere kontekst.

- Jeg synes, det er udmærket at skulle have en samtale om det, fordi det måske også kan føre til en samtale om, hvordan vi bruger skærm derhjemme, både som børn og voksne.

Lovforslaget forventes at blive fremsat i februar 2024.