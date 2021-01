Pædagoger er utrygge og bekymrede - opfordrer til at holde børnene hjemme

Onsdag træder de nye restriktioner i kraft, som statsminister Mette Frederiksen tirsdag eftermiddag præsenterede på et pressemøde. Restriktionerne gælder dog ikke for daginstitutionerne, der fortsat skal holde åbent som normalt.

Man er nødt til at bede forældre om at holde deres børn hjemme Rikke Hunsdahl, formand, BUPL

Grunden er ifølge regeringen, at institutionerne er afgørende for, at virksomheder og myndigheder kan fortsætte deres arbejde.

Det bekymrer den fynske formand for pædagogernes fagforening, BUPL, Rikke Hunsdahl.

- Mange er mine medlemmer er meget utrygge og bekymrede, og jeg kan ikke berolige dem i denne situation. Specielt ikke når vi nu hører, at sundhedsvæsenet er ved at bryde sammen, siger formanden til TV 2 Fyn.

Læs også Rådmand: Pædagogisk personale skal frem i vaccinekøen

Hurtigtest af pædagoger er ikke nok

Pædagogerne er ikke først i køen til vaccinen, selvom de skal møde ind på arbejde. Det er til gengæld personale på plejehjem. Dog lægger regeringen på pressemødet op til, at pædagoger på daginstitutioner skal tilbydes hurtigtest.

Vi må appellere til politikere om at få penge til visirer og ekstra værnemidler Rikke Hunsdahl, formand, BUPL Fyn

Men det mener formanden ikke er nok, og desuden bliver det svært at praktisere.

- Det kan blive svært at teste hver eneste morgen i samtlige børnehuse. Men hvis det er en strategi, sundhedsmyndighederne synes er okay, så må vi jo gå den vej. Men det er slet ikke nok, siger Rikke Hunsdahl.

Hun savner en appel fra statsministeren om, at hvis det er muligt for forældrene, så bør de holde deres børn hjemme. Derfor har hun en opfordring til forældrene om at holde deres børn hjemme, hvis de kan.

- Man er nødt til at bede forældre om at holde deres børn hjemme. Vi har et fælles ansvar i det her.

Læs også Selv et par timer hjælper: Fynske pædagoger beder forældre om at holde børn hjemme

Forventer hjælp til værnemidler

Formanden forventer, at man nu er nødt til at gå tilbage til det beredskab, man så i daginstitutionerne sidste år med ekstra rengøring og flere værnemidler. Men de forventer en håndsrækning fra politisk side.

- Vi må appellere til politikere om at få penge til visirer og ekstra værnemidler, for det har vi ikke penge til lige nu. Der skal være et tilbud til dem, der er nervøse for at komme på arbejde. Man bliver nødt til for alvor at snakke om test og værnemidler.

Desuden siger formanden, at det kan blive nødvendigt med børnegrupper og måske aflevering af børnene udenfor igen.

Hun havde længe håbet på en nødpasningsordning, som vi også så sidste år, hvor det kun var de forældre med et absolut behov, der sendte deres børn i institution.