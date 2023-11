Pædagogformand er rystet over idé om ny skærmlov

Det er ikke i orden at parkere børn i en daginstitution foran en skærm, og det ved pædagogerne godt. Det mener Rikke Hunsdahl, som er formand for pædagogernes fagforening BUPL's afdeling på Fyn.

Hun er derfor heller ikke begejstret over den aftale, som regeringen har indgået med en række andre partier i Folketinget, som har til formål at begrænse børns brug af Ipads og andre skærme i dagtilbud. Ifølge aftalen børn i alderen 0-2 år kun anvende skærme i helt særlige tilfælde, mens 3-5 årige kun skal anvende skærme, hvis det er fagligt begrundet.

- Jeg er rystet over, at politikerne mener, at det er nødvendigt at lovgive om det, siger Rikke Hunsdahl.

Hun mener, at det er et skråplan at lovgive om brugen af skærme i daginstitutionerne, fordi pædagogerne i kraft af deres faglighed godt selv kan vurdere, hvornår det er i orden at bruge skærme.

- Jeg håber, at pædagogerne godt selv ved, at det ikke er et pædagogisk værktøj at sætte børn foran en skærm. Hvis der er pædagoger, som bruger skærme på den måde, så er det et udtryk for en presset hverdag eller en manglende pædagogisk forståelse, siger hun.