Pakkebud fængslet for posttyveri

En bulgarsk mand er onsdag blevet fængslet ved et grundlovsforhør bag dobbeltlukkede døre, oplyser Fyns Politis anklagemyndighed.

Manden arbejdede med at omdele pakker. Ifølge politiets gerningskode er han sigtet for at have stjålet forsendelser.

Manden blev varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger, besluttede Retten i Odense.

Anklagemyndigheden er fåmælt med informationer af hensyn til den videre efterforskning. Det var af samme årsag at grundlovsforhøret på usædvanlig vis foregik bag dobbeltlukkede døre.