Pakkerne hober sig op: - Det er større end julen

Normalt er juletiden den nok mest travle tid på året i de danske posthuse og pakkeshops, men i år kan januar meget vel gå hen og overtage pladsen.

Mens butikkerne holder coronalukket, vælger mange i stedet at bestille deres varer over nettet, og nu begynder de fynske udleveringssteder at kunne mærke presset.

Læs også Udskudte køreprøver kan koste dyrt: - Jeg forstår de unges frustration

- Der er meget fyldt. Der er rigtig mange steder, hvor man ikke kan have flere pakker. Vi har flyttet vores posthus ind i nogle større lokaler for at overholde afstandskravet, siger Palle Helm, købmand i Meny på Hjallesevej i Odense.

Pladsen bliver trang

I disse dage overtager posthuset jævnligt pakker fra andre pakkeshops, der ikke har plads til dem i butikken.

- Der er nogen, der har både tre og fire pakkeudbydere. Og det er klart, hvis du skal have dem stående på hver sin plads, så fylder det rigtig, rigtig meget, siger Palle Helm.

Også hos Slikparadiset i Odense er de blevet spurgt, om de kunne hjælpe ved at tage lidt flere pakker ind til udlevering. Her har de sat ekstra medarbejdere på vagt for at kunne ekspedere hurtigt nok.

- Vi er kommet igennem uden selv at sende pakker andre steder hen, men vi har været rigtig pressede. Vi har været nødt til at være flere medarbejdere for at kunne følge med. Så vores rigtige kunder, der skulle købe slik, ikke skulle stå her i lang tid, fortæller Mudii Ata, indehaver af Slikparadiset.

Læs også Otte ud af ti fynske unge er nervøse for eksamen efter fjernundervisning

Selvom flere er nødsaget til at købe varer over nettet, mener Palle Helm også, at afstandskravet på to meter især er en af forklaringerne på, at der let opstår kø. I Meny på Hjallesevej skal man lige nu vente et sted mellem fem og ti minutter på at hente en pakke.

- Sådan som flowet er lige nu, er det større end julen. Så det er klart, at det giver et ekstra pres, siger han.

Hos 7-Eleven på Vestergade i Odense var der onsdag også kø uden for butikken, hvor folk måtte vente for at få deres pakker udleveret.

Har stadig plads

Hos Meny på Hjallesevej er der plads til 3.000 pakker på hylderne, og Palle Helm fortæller, at de ikke er i nærheden af deres maksimum endnu. Han kan dog godt frygte, at en længere periode med restriktioner og internethandel vil kunne mærkes på posthuset.

- Nu er der jo lukket i tre uger mere, og folk får børnepenge inden længe. Der plejer også at skulle noget tøj til på det tidspunkt, siger han.

Læs også Flere indbrud i varebiler: - Det er et stort problem

Selvom det kan være træls at stå i kø, råder han alligevel folk til at komme forbi posthuset, så snart pakken er klar.

- Jo hurtigere de får den hentet, jo bedre er det. Mange gange går det galt, når nogle af pakkerne ligger, fordi man lige vil vente på den næste pakke, men det gør bare, at vi bliver pressede, siger han.