Pandemien kan stadig mærkes på OUH: - Vi har et meget presset hus

Derfor koncentrerer de sig om de akutte patienter. Det betyder derfor også, at der er patienter, som må vente på eventuelle aflysninger eller udskydelser.

- Vi bliver nødt til at prioritere de sygeste og dem, der er akut. Lige nu løber det akkurat rundt, men det gør det, fordi vi er nødt til at prioritere. Jo mere vi prioriterer, jo mere ondt kommer det til at gøre, siger hun.

Det er for tidligt for overlæge Anne Øvrehus at sige, om vi er på en sikker nedadgående kurve i forhold til coronapandemien i det fynske.

- På Fyn falder det hos de yngre, men det stiger hos de ældre. Det bekymrer mig mest, at vi ved, at det er de ældre der bliver indlagt, og det er dem der risikerer at blive syge af det, siger Anne Øvrehus.