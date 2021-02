Pandemiens lyspunkter: Fynboer pynter Odense med positive historier

"Det gode ved corona er" ... Prøv selv at afslut sætningen.

For 15-årige Christian er det, at det obligatoriske mundpind skjuler hans bumser. 71-årige Leif Ole har lært at lave sushi.

- Vi ved godt, at corona er en slem tid for alle, men vi ville gerne forsøge at bringe et lille positivt budskab, siger Karina Gerrild Rasmussen, der er indehaver af KGR Event.

Det er netop det positive budskab, som Karina Gerrild Rasmussen vil kaste lys på i skyggen af coronapandemien. Sammen med grafisk designer Peter Gram vil hun pynte Odense midtby med positive corona-plakater.

Peter Gram har designet plakaterne. Han hjælper også med at hænge dem op i byens butiksruder. Foto: Mikkel Skov Svendsen

- Så ville vi se, om vi ikke kunne finde nogle lyspunkter i denne tid, som kan få et lille smil frem på folks læber, siger Karina Gerrild Rasmussen.

- Så det, vi har gjort, er, at vi har bedt folk i Odense om at komme med deres positive oplevelser under corona.

Farverige plakter i en nedlukket gade

De positive plakater kommer til at hænge i nogle af de tomme butikslokaler i Odenses gågade. På selve plakaterne kommer der positive historier, som er opstået under nedlukningen.

- Det har været helt fantastisk at få muligheden for at sprede positive historier, siger Peter Gram.

- De skal hænge i Odense midtby, hvor det hele er lidt gråt, neutralt og trist i denne tid. Så min opgave er her, at jeg skal skabe nogle farverige plakater, siger han.

Plakaterne hænger i de butikslokaler i Odense gågade, der står tomme. Foto: Mikkel Skov Svendsen

- Under den tunge dyne af alvorlighed ligger der noget positivitet, der skal frem, synes vi. Alle citaterne er skrevet i hånden, og det har jeg valgt, da vi skal have mennesket frem i det her og gøre det mere personligt, siger Peter Gram.

Overrasket over historierne

Selvom de to personer bag projektet havde regnet med, at der nok skulle komme nogle historier i hus, er de alligevel overrasket over, at der var så mange positive oplevelser fra folk.

- Det har været nogle enorm livsbekræftende historier, vi har fået ind, siger Karina Gerrild Rasmussen.

Og det har gjort arbejdet for grafisk designer Peter Gram en del nemmere.

- Der kommer faktisk en del tilkendegivelser på, at der rent faktisk også er nogle positive ting ved denne tid, forklarer Peter Gram.

- Jeg håber, at det gør en forskel. Det, vi fokuserer på, får vi mere af. Vi mangler den positive historie, hvor vi kan fokusere på det.

Der kommer omkring 20 plakater, som kan ses i februar og marts.