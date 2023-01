Panodiler skal redde Pytlicks tur på balkonen

GOG-spilleren Simon Pytlick har taget håndboldlandsholdet med storm under VM, og mandag skal han hyldes på Rådhuspladsen i København.

Det var dog ikke noget, han for alvor kunne fokusere på, da han efter søndagens VM-finalesejr over Frankrig mødte pressen.

- Lige nu tror jeg, at jeg forholder mig til, at der ligger nogle kolde øl ude i omklædningsrummet, sagde 22-årige Pytlick, som dog ikke vil lade tømmermænd sætte en stopper for turen på balkonen.

- Jeg må tage nogle Panodiler for min hovedpine, for jeg vil rigtig gerne opleve det. Jeg glæder mig utrolig meget til at se, hvordan det er at stå deroppe, siger Simon Pytlick.

Og når han så står der, kan han tænke tilbage på en turnering, hvor han som slutrundedebutant har været en af Danmarks vigtigste spillere.

- Det er for vildt. Det er surrealistisk. Det er det, jeg har drømt om, siden jeg var knægt, og nu står jeg med medaljen og pokalen, siger Pytlick.

Mathias Gidsel har allerede vundet VM én gang. Men det var midt under coronapandemien, så ved den lejlighed blev der ikke plads til fejring på Rådhuspladsen.

- Det gjorde ondt i 2021. Da vi kom hjem, så var I (pressen, red.) der, og det var ikke jer, vi helst ville se, da vi landede. Vi ville gerne på rådhuset, siger Gidsel.

Det lykkedes altså ikke at komme på balkonen i 2021, men denne gang får han lov.

- Det er en drengedrøm. Det er det, jeg har set i tv. Den eneste frygt, jeg har, er, at jeg skal ikke løfte den der pokal ud over balkonen. Den er fandeme tung. Så det skal jeg lige huske på.

- Men jeg glæder mig til at fejre det med Danmark. For det er ikke os, der har vundet det her – det er hele Danmark.

- Det er foreninger, frivillige og små børn, der render rundt i hallen. Det skal vi virkelig være stolte af, siger Mathias Gidsel.

Han forsikrede efter kampen, at festen nok skulle blive heftig, og han glædede sig over, at han fik lov at fejre VM-guld med flere af sine gamle GOG-kammerater, der også er på landsholdet.

- Det bliver meget GOG-agtigt. Det bliver fedt. Det kan være, vi kan få indført nogle GOG-ritualer på det her landshold.

- Der bliver abefest for alle pengene, lød afskedssalutten.

Så forvent, at håndboldherrerne nok er en smule klatøjede, når de mandag eftermiddag træder ud på balkonen i hovedstaden.