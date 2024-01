Parkeringskaos ved OUH rammer patienterne

Det er tidskrævende og besværligt at finde en parkeringsplads ved OUH.

Det fortæller flere personer fra parkeringspladsen til TV 2 Fyn. Torben Hedegaard Jensen, der er direktør på OUH, kalder det en velkendt problemstilling.

- Det er til gene for vores patienter, og det er vi rigtig kede af, siger direktøren.

Han uddyber, at de undersøger mulighederne løbende. I videoen kan du høre mere om det tidsrøvende problem.

Sygeplejeske på OUH Stefan Bjerre Callesen oplever også ofte, at det er svært at finde en parkeringsplads. I går fortalte han til TV 2 Fyn, at personaleparkeringen ofte er fyldt, når han ankommer kl. 8 om morgenen, og at de parkeringspladssøgende billister nogle gange nærmest er grædefærdige.